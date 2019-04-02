انت الان تتابع تفاصيل خبر إجلاء 700 معتمر من فندق في مكة بعد اندلاع حريق والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 07:57 مساءً - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، اليوم الثلاثاء، إخماد فرق الإطفاء لحريق شبّ في أحد الفنادق.
وذكر الدفاع المدني بالمملكة، في تغريدة له على "تويتر"، أنه تمكن من إجلاء 700 معتمر كانوا في فندق بـ"حي الحفائر"، بعد "اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من الفندق المكون من 17 دوراً".
ولم يكشف الدفاع المدني عن اسم الفندق الذي احترق، أو السبب في ذلك، لكنه قال إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن ثلاثة من النزلاء "تعرضوا لاختناق بسيط، وتم معالجتهم في المكان من قبل الهلال الأحمر"، وفق ما نقلته عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف.
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