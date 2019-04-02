شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : التوجيه الكريم بإطلاق سراح المعسرين «جود متدفق» والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، بمناسبة صدور توجيهه الكريم -أيده الله - بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.

وقال سموه : سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظكم الله ـ يدكم الحانية وكرمكم المعطاء وجودكم المتدفق يعم أرجاء الوطن ، فكان توجيهكم بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية له وقعه في نفوس المعسرين وأسرهم لتكتمل فرحتهم بلقاء ذويهم بعد انقضاء مديونياتهم.

ودعى سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يجزيهم خير الجزاء على ماقدموه ، وأن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.