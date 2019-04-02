شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 700 معتمر بسبب حريق بأحد فنادق مكة دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل





أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر ، وتم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات ولله الحمد.

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