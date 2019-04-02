إخلاء 700 معتمر بعد حريق فندق بمكة

2019-04-02

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

تم إخلاء 700 معتمر من أحد الفنادق بمكة بعد حريق نشب في الدور الثاني عشر دون وقوع أية إصابات.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له : أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقاً اندلع في غرفة بالدور الثاني عشر بأحد الفنادق بحي الحفائر ،تم إخلاء 700 معتمر دون أي إصابات ولله الحمد.

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وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف: إنه في تمام الساعة السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر، وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد 700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًّا.

وأضاف أنه تم إخماد الحريق عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء؛ لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر.

وأوضح الشريف أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.

