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2019-04-02 إدريس رئيسًا لفرقة الموسيقى الوطنية والسماعيل رئيسًا للمسرح متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، قرارين تضمنا تعيين الموسيقار د. عبدالرب إدريس رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى، والمسرحي عبدالعزيز السماعيل رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.

ويعد د. عبدالرب إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وبألوانه المتعددة تؤهله لقيادة الفرقة الوطنية للموسيقى وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلقة بهذا المجال. فيما يمتلك عبدالعزيز السماعيل خبرة مميزة في إدارة النشاط الفني حيث سبق له أن شغل منصب المدير العام لجمعية الثقافة والفنون، كما يمتلك تجربة ثرية في المسرح السعودي أثمرت عن اختياره رئيساً للفرقة الوطنية للمسرح.

يذكر أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيكون المقر الرئيسي لفرقتي الموسيقى والمسرح الوطنيتين، وهما من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها يوم الأربعاء 27 مارس 2019م.









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