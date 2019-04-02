الان تتابع الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار على عدد من مناطق المملكة غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/04/03 في المملكة، قائلة إنه يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على نجران، الاجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الجنوبية للشرقية.
وشملت توقعات الأرصاد، أن يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة، مرتفعات عسير، مرتفعات جازان، مرتفعات نجران، الأجزاء الجنوبية للشرقية، الأجزاء الجنوبية للرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
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