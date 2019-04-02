شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يسيطر على حريق بأحد الفنادق ويخلي 700 معتمر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخماد حريق اندلع في غرفة بالطابق الثاني عشر بأحد فنادق حي الحفائر، بعد أن قام بإخلاء 700 معتمر دون أي إصابات.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
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