شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر: معهد الإدارة ركن أساسي في مسيرة التنمية الإدارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض) @_aalghamdi

أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أن معهد الإدارة العامة يُعد بمثابة منطلق للإدارة في المملكة، معرباً عن سعادته بمشاركة خريجي وخريجات معهد الإدارة العامة حفل تخرجهم.

وقال في تصريحات عقب رعايته مساء أمس (الاثنين) حفل الخريج والوظيفة الثالث والعشرين، الذي نظمه معهد الإدارة العامة في مركز الملك فهد الثقافي: «حقيقة أشعر بالسعادة لوجودي في هذا الحفل مع الخريجين والخريحات، وأهنئ الجميع بهذه المناسبة، ويسعدني أن أؤكد أن معهد الإدارة العامة يُعد ركناً أساسياً في مسيرة التنمية الإدارية، ويحظى بدعم قيادتنا الرشيدة التي أوكلت هذه الحقيبة لوزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ومدير عام المعهد الدكتور مشبب القحطاني».

وأضاف: «يُعد المعهد بمثابة منطلق للإدارة في المملكة، وأرجو أن يؤسس على منهج واضح كل الدورات القادمة التي تحتاج إليها الأجهزة الحكومية، وأن يُجري استطلاع متكامل مع الأجهزة الحكومية بشأن الدورات المفيدة؛ حتى يستطيع الموظفون أن يعيدوا تأهيل أنفسهم من جديد لأن العلم لا يتوقف».

وكان الحفل قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، جرى بعد ذلك استعراض مسيرة الخريجين والخريجات، أعقبها كلمة لمدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ثمَّن فيها للأمير فيصل بن بندر هذه اللفتةَ المباركة والرعايةِ الكريمةَ، التي تأتي انطلاقاً من اهتمامِه بدعم المعهدِ ومنسوبيه، تكريماً لجهودهم، وحافزاً لهم لمُضاعفةِ الجُهد والعطاء، وامتداداً حقيقياً للدعمِ السخيِّ لحكومتِنا الرشيدة، بقيادةِ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز، وولي عَهدهِ الأمين الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز، حيثُ تُولِي الدولةُ الرشيدةُ اهتماماً كبيراً بتطويرِ قُدراتِ الإنسانِ السعودي باعتبارِهِ محورَ التنميةِ والتطويرِ في هذه البلاد الكريمة، التي تحرص على إعداد وتأهيل كوادرها البشرية من الشباب والشابات، وتدفع بهم في سوق العمل المحلي، والارتقاء بأدائه ومخرجاته، للمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

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ووجَّه القحطاني الشكر للشركات والمؤسسات الرعاة والمشاركين في الحفل، موجهاً شكره لمؤسسة الخليج 365 للصحافة والنشر الشريك الإعلامي.

بعد ذلك، ألقى نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب كلمة الجهة الفائزة بجائزة المعهد لتوظيف خريجيه خلال التدريبي المنصرم 1438/1439هـ، ثم أُلقيت كلمة الخريجين والخريجات، وعرض فيلم بهذه المناسبة بعنوان «سواعد المستقبل».

عقب ذلك، تم تكريم رعاة المناسبة والممولين، ثم تسليم جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في توظيف خريجيه وتسلمها نائب رئيس هيئة الخبراء الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، كما تسلم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية الدكتور فهد بن صالح الغفيلي، جائزة المعهد للفائز بالمركز الأول في تدريب دارسيه.

يذكر أن عدد خريجي وخريجات البرامج الإعدادية بالمعهد هذا العام قد بلغ (1,569) خريجاً وخريجة في (23) تخصصاً، منهم (970) خريجاً في المركز الرئيس للمعهد بالرياض، و(202) خريجاً في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، و(190) خريجاً في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة، و(207) خريجة في الفرع النسوي للمعهد بالرياض، وحصل هؤلاء الخريجين والخريجات على شهادة الدبلوم في (23) برنامجاً إعدادياً، منها (8) برامج لحملة الشهادة الثانوية، و(15) برنامجاً لحملة الشهادة الجامعية، وبلغ عدد ما تلقوه من عروض وظيفية (5617) فرصة وظيفية.