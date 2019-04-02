شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم جدة» يُدشِّن ملتقى المسرح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشَّن «تعليم جدة» ممثلاً في قسم النشاط الثقافي بإدارة النشاط الطلابي، صباح اليوم (الثلاثاء)، ملتقى المسرح في مكتبة الملك فهد، والذي يستمر خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ رجب الحالي، برعاية المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بجدة عوض العتيبي، أن الملتقى هو الأول من نوعه، مشيراً إلى أنه يهدف لإبراز ثقافة المسرح في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب وتمكين المهتمين ورواد النشاط من مهارات فنون المسرح وتنمية قدراتهم الإبداعية.

من جهته، أكد عبداللطيف الشهري رئيس القسم الثقافي في إدارة النشاط، على أن ملتقى المسرح يتفرد باستضافته خبراء متخصصين في مجال المسرح وفنونه، ليلتقوا برواد النشاط ومشرفي المجال الثقافي في المدارس لأول مرة، موضحاً أن الملتقى لا يقتصر على الجانب النظري والأكاديمي، بل يُقدِّم للمشاركين أدوات ومهارات العمل المسرحي للخروج بأعمال مسرحية مميزة للمنافسة بها على المستوى المحلي والخارجي.

وبيَّن أن الملتقى يتضمن جلسات حوارية مع خبراء في محاور الإبداع في الإخراج المسرحي، وتقنيات التأليف المسرحي، ومقومات الممثل المسرحي، مضيفاً أنه ستُعقد ثلاث ورش تدريبة في الإخراج المسرحي، والتأليف المسرحي، وسينوغرافيا المسرح.