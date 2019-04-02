السعودية | عبدالرب إدريس رئيسا لفرقة الموسيقى وعبدالعزيز السماعيل رئيسا للمسرح

شكرا لقرائتكم عبدالرب إدريس رئيسا لفرقة الموسيقى وعبدالعزيز السماعيل رئيسا للمسرح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان قرارين بتعيين الموسيقار الدكتور عبد الرب إدريس رئيساً للفرقة الوطنية للموسيقى، والمسرحي عبد العزيز السماعيل رئيساً للفرقة الوطنية للمسرح.
ويُعد الدكتور عبد الرب إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وبألوانه المتعددة تؤهله لقيادة الفرقة الوطنية للموسيقى وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلقة بهذا المجال.
بدوره، يمتلك عبد العزيز السماعيل خبرة مميزة في إدارة النشاط الفني حيث سبق له أن شغل منصب المدير العام لجمعية الثقافة والفنون، كما يمتلك تجربة ثرية في المسرح السعودي أثمرت عن اختياره رئيساً للفرقة الوطنية للمسرح.
يذكر أن "مركز الملك فهد الثقافي" بالرياض سيكون المقر الرئيسي لفرقتي الموسيقى والمسرح الوطنيتين، وهما من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها الأربعاء الماضي.
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