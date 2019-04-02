تدشين أول طائرة تدريب هوك جمعت وصنعت بأياد سعودية

دبي - بواسطة محمد فارس 2019-04-01 1:16 AM

دشن الأمير محمد بن سلمان أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محليا بأيادي أبناء الوطن، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

مراحل التجميع والتصنيع

اطلع ولي العهد على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة «هوك» من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل نحو 70% من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم لأكثر من سنتين على أيادي خبرات عالمية، تأتي في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية، والتي تُعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030.‎

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مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية



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إزاحة الستار

شهد ولي العهد حفل التدشين الذي اشتمل على عرض مرئي حول مراحل تجميع الطائرة، وقام بسحب مجسم لمقود الطائرة، حيث أزاح الستار عن الطائرة، كما قام بالتوقيع على مقدمة الطائرة، ثم التقطت الصور التذكارية لولي العهد وطاقم العمل لهذه الطائرة.

حلّق فوق أغلى أرض

بعد ذلك، توجه ولي العهد إلى منصة عرض إقلاع الطائرة، حيث استأذن قائد الطائرة من الأمير محمد بن سلمان عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بالإقلاع، ووجهه الأمير محمد بن سلمان بالإقلاع، قائلا: «بسم الله، وعلى بركة الله، حلّق فوق أغلى أرض».

وقد أشرف البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة ( BAE SYSTEMS ) - بي أيه إي سيستمز - على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.