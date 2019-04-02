، إخلاء 700 معتمر من فندق بمكة بعد نشوب حريق بأحد الغرف ،

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أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 700 معتمر من أحد الفنادق في حفاير مكة، يتكون من 17 دورًا، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف بقوله: "أنه وفي تمام الساعه السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر".
وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر".
واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.
إخلاء 700 معتمر من فندق بمكة بعد نشوب حريق بأحد الغرفأحمد العبدالله الخليج 365 2019-04-02
أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 700 معتمر من أحد الفنادق في حفاير مكة، يتكون من 17 دورًا، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف بقوله: "أنه وفي تمام الساعه السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر".
وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر".
واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:43 PM
يتكون من 17 دورًا وثلاث حالات اختناق
أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 700 معتمر من أحد الفنادق في حفاير مكة، يتكون من 17 دورًا، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق.
وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف بقوله: "أنه وفي تمام الساعه السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر".
وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر".
واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.
، إخلاء 700 معتمر من فندق بمكة بعد نشوب حريق بأحد الغرف ،
المصدر : الخليج 365
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