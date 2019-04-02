- 1/2
- 2/2
عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، على مجموعة متنوعة من القذائف المتفجّرة شديدة الخطورة، التي خبّأها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في منطقة ثله الحرشيات شمالي شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن فريقًا هندسيًّا متخصصًا في إزالة الألغام والمتفجرات تابعًا للمنطقة العسكرية الثانية؛ تكفّل بالنزول للمنطقة وتمشيطها بعد التخلص من المتفجرات.
وأضاف أن الفريق أزال 41 قذيفة كانت مخبّأة وجزء منها مدفون تحت الأرض.
من جهته، ذكر الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات أزالت أكثر من 80 طنًّا من المتفجرات زرعتها وخزّنتها العناصر الإرهابية، إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام.
الجيش اليمني يُزيل قذائف شديدة الخطورة لتنظيم "القاعدة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02
عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، على مجموعة متنوعة من القذائف المتفجّرة شديدة الخطورة، التي خبّأها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في منطقة ثله الحرشيات شمالي شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن فريقًا هندسيًّا متخصصًا في إزالة الألغام والمتفجرات تابعًا للمنطقة العسكرية الثانية؛ تكفّل بالنزول للمنطقة وتمشيطها بعد التخلص من المتفجرات.
وأضاف أن الفريق أزال 41 قذيفة كانت مخبّأة وجزء منها مدفون تحت الأرض.
من جهته، ذكر الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات أزالت أكثر من 80 طنًّا من المتفجرات زرعتها وخزّنتها العناصر الإرهابية، إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:31 PM
الإرهابيّون أخفوها تحت الأرض
عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، على مجموعة متنوعة من القذائف المتفجّرة شديدة الخطورة، التي خبّأها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في منطقة ثله الحرشيات شمالي شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن فريقًا هندسيًّا متخصصًا في إزالة الألغام والمتفجرات تابعًا للمنطقة العسكرية الثانية؛ تكفّل بالنزول للمنطقة وتمشيطها بعد التخلص من المتفجرات.
وأضاف أن الفريق أزال 41 قذيفة كانت مخبّأة وجزء منها مدفون تحت الأرض.
من جهته، ذكر الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات أزالت أكثر من 80 طنًّا من المتفجرات زرعتها وخزّنتها العناصر الإرهابية، إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام.
، الجيش اليمني يُزيل قذائف شديدة الخطورة لتنظيم "القاعدة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يُزيل قذائف شديدة الخطورة لتنظيم "القاعدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.