، الجيش اليمني يُزيل قذائف شديدة الخطورة لتنظيم "القاعدة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإرهابيّون أخفوها تحت الأرض

عثرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، على مجموعة متنوعة من القذائف المتفجّرة شديدة الخطورة، التي خبّأها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، في منطقة ثله الحرشيات شمالي شرق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن فريقًا هندسيًّا متخصصًا في إزالة الألغام والمتفجرات تابعًا للمنطقة العسكرية الثانية؛ تكفّل بالنزول للمنطقة وتمشيطها بعد التخلص من المتفجرات.

وأضاف أن الفريق أزال 41 قذيفة كانت مخبّأة وجزء منها مدفون تحت الأرض.

من جهته، ذكر الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، أن الفرق المتخصصة بإزالة الألغام والمتفجرات أزالت أكثر من 80 طنًّا من المتفجرات زرعتها وخزّنتها العناصر الإرهابية، إبان سيطرة تنظيم القاعدة الإرهابي على مدن ومديريات ساحل حضرموت قبل ثلاثة أعوام.