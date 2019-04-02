، وزير الثقافة يعين "عبدالرب إدريس" رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى ،

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أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارَين تضمّنا تعيين الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى، والمسرحي عبدالعزيز السماعيل رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.
ويعدّ إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وبألوانه المتعدّدة تؤهّله لقيادة الفرقة الوطنية للموسيقى وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلّقة بهذا المجال.
بدوره، يمتلك عبدالعزيز السماعيل خبرة مميزة في إدارة النشاط الفني؛ حيث الخليج 365 له أنْ شغل منصب المدير العام لجمعية الثقافة والفنون، كما يمتلك تجربة ثرية في المسرح السعودي، أثمرت عن اختياره رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.
يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيكون المقرّ الرئيس لفرقتَي الموسيقى والمسرح الوطنيتين، وهما من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها يوم الأربعاء 27 مارس 2019م.
وزير الثقافة يعين "عبدالرب إدريس" رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-02
أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارَين تضمّنا تعيين الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى، والمسرحي عبدالعزيز السماعيل رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.
ويعدّ إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وبألوانه المتعدّدة تؤهّله لقيادة الفرقة الوطنية للموسيقى وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلّقة بهذا المجال.
بدوره، يمتلك عبدالعزيز السماعيل خبرة مميزة في إدارة النشاط الفني؛ حيث الخليج 365 له أنْ شغل منصب المدير العام لجمعية الثقافة والفنون، كما يمتلك تجربة ثرية في المسرح السعودي، أثمرت عن اختياره رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.
يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيكون المقرّ الرئيس لفرقتَي الموسيقى والمسرح الوطنيتين، وهما من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها يوم الأربعاء 27 مارس 2019م.
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:19 PM
"السماعيل" يترأّس الفرقة الوطنية للمسرح
أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، قرارَين تضمّنا تعيين الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى، والمسرحي عبدالعزيز السماعيل رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.
ويعدّ إدريس من أعمدة صناعة الموسيقى السعودية، ويمتلك معرفة أكاديمية بالفن الموسيقي وبألوانه المتعدّدة تؤهّله لقيادة الفرقة الوطنية للموسيقى وفق أحدث الأطر التنظيمية المتعلّقة بهذا المجال.
بدوره، يمتلك عبدالعزيز السماعيل خبرة مميزة في إدارة النشاط الفني؛ حيث الخليج 365 له أنْ شغل منصب المدير العام لجمعية الثقافة والفنون، كما يمتلك تجربة ثرية في المسرح السعودي، أثمرت عن اختياره رئيسًا للفرقة الوطنية للمسرح.
يُذكر أن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض سيكون المقرّ الرئيس لفرقتَي الموسيقى والمسرح الوطنيتين، وهما من المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة في حفل تدشين نشاطها يوم الأربعاء 27 مارس 2019م.
، وزير الثقافة يعين "عبدالرب إدريس" رئيسًا للفرقة الوطنية للموسيقى ،
المصدر : الخليج 365
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