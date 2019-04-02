غرامة 10 آلاف ريال لطبيب ضاعف تكلفة علاج مسنة بإجراء تحاليل غير متعلقة بالمرض

اعتمد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرار لجنة المخالفات الطبية بجدة، بتغريم طبيب يعمل في أحد المجمعات الخاصة بالليث مبلغ 10 آلاف ريال.

جاء القرار بحسب “سبق” لمخالفة الطبيب نظام مزاولة المهن الصحية، لإساءته التعامل مع مريضة مسنة، بمضاعفته تكلفة العلاج بإجراء تحاليل لها غير متعلقة بالمرض الذي تشكو منه.

وقال ابن السيدة المسنة إنه أحضر والدته لأحد المجمعات الطبية الخاصة بالليث قبل عدة أشهر، حيث كانت تعاني التهابا في الحلق، وبعد الكشف عليها من قِبل طبيب عربي، طلب عدة فحوص وتحاليل لا تتعلق بالمرض وبمبلغ مالي كبير، لكنه امتنع عن دفع تلك المبالغ وقرر رفع شكوى ضد الطبيب.

وأشار إلى أن الطبيب لم يُحسن التعامل مع والدته ولم يهتم بحالتها الصحية، وكان هدفه المال فقط، ورفع صوته عليهم، ولم يحترم حقوق المرضى المنصوص عليها.