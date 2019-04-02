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تقرير جديد: تراجع عدد السياح السعوديين إلى تركيا

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كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية، انخفاض أعداد السياح الوافدين من المملكة العربية إلى تركيا بنسبة 39.4 % بواقع 41 ألف سائح فقط.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن هذه الأرقام تعكس مزاجًا شعبيًا في السعودية يرفض سياسات تركيا ومحاولاتها النيل من المملكة عبر توظيف قضية مقتل الصحافي جمال في حملات إعلامية وسياسية ضد الرياض. فيما يقول معلقون سعوديون إن السياحة في تركيا ”خيانة للوطن“، ويطالبون أيضًا بمقاطعة المنتجات التركية.
وكانت السعودية تحتل المرتبة الرابعة في تصنيفات عام 2018 لأكثر البلدان إيفادًا للسياح إلى تركيا لكنها تراجعت إلى المركز الـ11 خلال شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير من العام الجاري.

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