قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج

تلقى عدد من مستفيدي برنامج سند محمد سلمان، دعماً من البرنامج مقدراه 20 ألف ريال، ضمن مبادرة سند للزواج؛ بعدما أعلن أمس الاثنين، أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

وتعد شروط الأهلية في مبادرة سند الزواج والاستفادة منها هي: أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية، عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، ةالمتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ومن بينم الشروط أيضًا: ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%، وأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل خطوات التسجيل في الدخول إلى الرابط التالي هنا، وابتاع الخطوات الآتية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

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– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.