بالصور.. الأمير محمد بن ناصر: جامعة جازان حققت العديد من المنجزات وأنظر لها بعين الإعجاب

أوضح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع بعين الإعجاب خطوات جامعة جازان التطويرية ونجاحاتها المتواصلة في تحديث خططها وتخصصاتها، للتميز في تنمية المجتمع.

وقال أمير جازان خلال استقباله مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتسلمه للتقرير السنوي للجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، إنه في كل مرة يلتقي فيها مسؤولي وقيادات الدولة، وعند الحديث عن مسيرة التعليم في الوطن العزيز، لا بد وأن يشيد بما حققته الجامعة من منجزات، لا سيما مع تميز طلابها في تحقيق وحصد النجاحات البحثية والعلمية في مختلف الميادين والمحافل الدولية.

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وشدد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، على أهمية تواصل الجهود التطويرية للدفع بمخرجات مهنية ومتخصصة تعمل باقتدار ومسؤولية في مسيرة العمل والبناء، وتكون على قدر عال من الكفاءة لتحقيق رؤية الوطن 2030.

من جانبه، أعرب مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن شكره لأمير منطقة جازان للدعم الكبير والرعاية الدائمة التي تحظى بها الجامعة منه ومن نائب أمير المنطقة، وقدم شرحًا عن محتوى التقرير السنوي وأبرز منجزات الجامعة والتي كان من أهمها الحصول على الاعتماد الأكاديمي والاعتماد البرامجي لعدد من البرامج والتخصصات.

وقدم مدير الجامعة نيابة عن منسوبي الجامعة، شكره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لكل أبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة، الذي يجسد اهتمام حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، ودعمهم المتواصل للتعليم في كافة أنحاء الوطن.