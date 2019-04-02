الوزراء يوافق على استمرار صرف بدل موظفي الجمارك وعلى قواعد لجنة «الخدمة المدنية»

وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجلسة التي عقدها، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر العزيزية بمحافظة الخبر، على استمرار الهيئة العامة للجمارك في العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1391) وتاريخ 12 / 2 / 1430هـ، المتعلق بصرف بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك حسب التفصيل الموضَّح في القرار، اعتبارًا من تاريخ 26 / 3 / 1439هـ.

كما وافق المجلس، في بيان صادر عنه اليوم، على قواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24 – 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ.

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وكان وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، قال إن هناك لوائح وقواعد معنية بوضع الموظفين في الجهات الحكومية التي سيتم تخصيصها، سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى حماية الحقوق والاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز أي مشكلات أو معوقات قد تعيق العمل أو تؤثر على العاملين.

وأوضح الوزير الحمدان أن اللوائح الجديدة ستتضمن آليات الترقية لموظفي القطاع العام وترسيم كادر المهندسين، إضافة إلى تحقيق مواءمة أكبر بين نظامي التقاعد الحكومي والأهلي بهدف خلق مرونة بين النظامين؛ ليسهل على المتنقلين بينهما الاستفادة بشكل يحقق العدالة للجميع.

وأضاف الحمدان أنه سيتم الإعلان مستقبَلًا عن بوابة واحدة للتوظيف في القطاعين العام أو الخاص، عبر تعاون مثمر بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، وهو الجهاز الذي سيتولى هذه البوابة بحيث يسجل الراغب بالتوظيف عبر هويته المدنية.