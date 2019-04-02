«السجون» و«السياحة» تدرّبان النزلاء على الحرف والصناعات اليدوية

وقّع البرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية «بارع»، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمديرية العامة للسجون، اتفاقية مشتركة تستهدف تطوير مهارات النزلاء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الدكتور شريف عبدالوهاب، في تصريحات أوردها بيان صادر عن هيئة السياحة، اليوم الثلاثاء، حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ الاتفاقية تنص على أن يقوم «بارع» بإنشاء مراكز إبداع حرفية داخل الإصلاحيات، وتدريب وتأهيل السجناء من الجنسين وتطوير قدراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتنظيم مشاركة الحرفيين والحرفيات من السجناء في الفعاليات التي ينظمها البرنامج.

وأضاف أنَّ «بارع» سيتولى توفير المدربين المتخصصين في صناعة الحرف والصناعات اليدوية المختلفة؛ من أجل تدريب السجناء في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات، وإعداد الحقائب التدريبية والبرامج التي تعتمدها المؤسسة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وتسهيل إجراءات التمويل للسجناء المتدربين بعد خروجهم وتشجيع استثمارهم في الحرف اليدوية، إضافةً إلى دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية التطوعية للعناية بالسجناء في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وإشراك القطاع الخاص وفئات المجتمع المختلفة التي يتعاون معها البرنامج في تسويق منتجات الحرف والصناعات اليدوية التي ينتجها السجناء.

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وأوضح أنَّ البرنامج سيتابع المتدربين الحرفيين بعد خروجهم؛ بهدف دعمهم لبدء مشروعات صغيرة وإيجاد فرص عمل؛ لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالحرف والصناعات اليدوية، وإدراج جميع الحرفيين والحرفيات من السجناء ضمن قاعدة بيانات الحرفيين في كل المناطق.

وينص برنامج العمل المشترك بين الجهتين، على قيام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» التابع للهيئة، بتوفير المادة العلمية والمدربين المتخصصين للبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع المديرية العامة للسجون في قطاع الإيواء السياحي، وتقديم ورشة تدريبية تستهدف العاملين بالفندق التابع للمديرية العامة للسجون في جدة، وكذلك تقديم ورش تدريبية لتوعية المساجين بالفرص الوظيفية السياحية، والتي ستقدم في مراكز التدريب داخل السجون والإصلاحيات.

كما تتضمَّن الاتفاقية، المساعدة في تقديم الاستشارات التدريبية لإقامة برامج متخصصة في قطاع السفر والسياحة لتأهيل المساجين للعمل في مجالات (حجوزات السفر والسياحة)، وتقديم ورشة تدريبية للعاملين بالسجون؛ لتنمية مهارات التعامل مع الزوار.