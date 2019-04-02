«سند محمد بن سلمان» يوضِّح موقف صرف الدفعات المقبلة

أكد برنامج «سند محمد بن سلمان»، اليوم الثلاثاء، أن الدفعات الأخرى من «سند الزواج» تسير حسب المراحل المعتمدة.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بعد صرف عطاء الدفعة الأولى لمستفيدي (سند الزواج)؛ فإن الدفعات الأخرى تسير حسب المراحل المعتمدة، مشيرًا إلى أن إعادة التقديم والتسجيل مازال مستمرًا.

ونشر البرنامج إنفوجراف أوضح من خلاله حالات المتقدمين لسند الزواج، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى تم صرف العطاء لها، أما الدفعة الثانية فهي ضمن إجراء التحقق من صحة البيانات البنكية، والدفعة الثالثة ضمن إجراء إضافة الحسابات البنكية، والدفعة الرابعة ما زال التسجيل بها مستمرا.

وكان برنامج «سند محمد بن سلمان», أعلن في وقت سابق اليوم، بدء صرف عطاء يصل إلى 100 مليون ريال لمستحقي الدفعة الأولى، البالغ عددهم أكثر من 4200 مستفيد من مبادرة «سند الزواج»، وذلك بعد اكتمال التحقق من مطابقة المتقدمين للشروط وبعد تلقيهم دورة الوعي المالي، وهو ما من شأنه المساهمة في تحقيق مبادئ الاستقرار وتمكينهم من بناء أسرهم.

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يُذكر أن مبادرة «سند الزواج» إحدى مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان»، التي تهدف إلى مساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن، وتقوم على التحقُّق من طلبات المتقدمين بالتعاون مع الجهات الحكومية بشكل مستمر ودوري، ويمكن إعادة التقديم مرة أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط المبادرة بعد تحديث البيانات الشخصية لدى الجهات ذات العلاقة.

وتتضمن شروط التقدم للحصول على «سند الزواج» أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج 21- 40 سنة، والزوجة 18- 40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر على 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي بدرجة لا تقل عن 60%. ولأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة، أولوية في المبادرة.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) مطلع يناير 2019م، برنامجًا حمل اسم «سند محمد بن سلمان»، وبدأ بأولى مبادراته «سند الزواج».

ويهدف البرنامج إلى تلمُّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة، إضافة إلى توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؛ لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت ذاته التحولات الاقتصادية والطموحات المُستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.