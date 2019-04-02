السعودية اليوم / أمطار على مدينة نجران



نجران 26 رجب 1440هـ الموافق 02 أبريل 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة نجران وضواحيها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

//انتهى//

19:09ت م

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