السعودية اليوم / مقاتلات الاحتلال تحلق بكثافة جنوب لبنان



بيروت 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

حلقت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي بكثافة جنوب لبنان، الأمر الذي يعد انتهاكًا لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن المقاتلات حلقت على علو متوسط فوق منطقة مرجعيون وعلى طول الشريط الحدودي الفاصل مع الأراضي المحتلة.

// انتهى //

19:09ت م

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