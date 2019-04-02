السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بالحدود الشمالية ينظم ورشة عمل لمربي الماشية



عرعر 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, ورشة عمل لمربي الماشية المتقدمين للحصول على قروض لإنشاء مشروعات تربية للثروة الحيوانية, بالتعاون مع فرع صندوق التنمية الزراعية, بحضور نائب الصندوق والممثل بالمنطقة نايف الحازمي.

وأوضح الفرع أن الورشة تأتي في إطار تحقيق رؤية 2030, حيث تناولت الشروط للحصول على القرض وأهمية اجتياز دورة الصندوق، بالإضافة إلى التعرف على وسائل التربية الحديثة وبرامج التحصين والوقاية ضد الأمراض الوبائية والمعدية ومشاكل التغذية, إلى جانب الاستفسار على أسئلة المربين.

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19:00ت م

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