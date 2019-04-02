السعودية اليوم / طائرة استطلاع تابعة لقوات الاحتلال تستهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق غزة



غزة 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن طائرة استطلاع من دون طيار، أطلقت صاروخاً واحداً باتجاه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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18:40ت م

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