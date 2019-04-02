

الدوادمي 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

التقى محافظ زيد بن محمد آل حسين في مكتبه بديوان المحافظة اليوم، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة المعين حديثًا سامي بن عبدالعزيز السليس, بحضور وكيل المحافظة عبدالله بن مترك العجالين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل والخدمات التي تتعلق بالمساجد والدعوة والإرشاد وسبل تطويرها.

من جهته, أعرب السليس عن شكره لمحافظ الدوادمي على حسن الاستقبال واهتمامه الملموس بما يتعلق بالمساجد والجوامع ودور الأئمة والخطباء في توعية المجتمع, مثمناً ما تلقاه من توجيهات تصب في مصلحة العمل.

// انتهى //

18:38ت م

0226





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يلتقي مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.