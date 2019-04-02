السعودية اليوم / الكشف عن مخبأ للسلاح والقبض على عناصر إرهابية وإيقاف مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

كشف الجيش الجزائري مخبأين للأسلحة والذخيرة بمحافظتي تمنراست وغرداية جنوبي البلاد يحتويان على سلاح كلاشينكوف وبندقية نصف آلية ومخازن ذخيرة وقنبلة تقليدية الصنع وماسورات بنادق.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن عناصر من الأمن بمدينة وهران ألقت القبض على أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وأفاد البيان إلى جانب ذلك بأن عناصر من الجيش بمدينتي جانت وعين قزام أوقفت 66 مهرباً وصادرت منهم 82 مولداً كهربائياً و 22 مطرقة ضغط وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن.

وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن عناصر أخرى من الجيش أوقفت 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدن عين قزام وبومرداس وتلمسان.

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17:41ت م

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