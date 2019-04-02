السعودية اليوم / الرئيس التونسي يلتقي نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني



تونس 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم، نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني شين الكسياوغ يونغ الذي يرأس وفد بلاده إلى أعمال الدورة الثامنة لمنتدى رجال الأعمال العرب والصينيين والمنتدى الاقتصادي التونسي الصيني المنعقدين بتونس حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين تونس والصين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

// انتهى //

17:40ت م

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