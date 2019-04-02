السعودية اليوم / المسهر يقيم مأدبة غداء بمناسبة تعيين محمدو مصطفى نائبًا لأمين السعودية اليوم رئاسة الجمهورية الكاميرونية



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر اليوم, مأدبة غداء بمناسبة تعيين معالي الوزير محمدو مصطفى نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية, بحضور معالي وزير الخارجية الكاميروني, ومعالي وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية, ومعالي الوزير المكلف بالعلاقات مع العالم الإسلامي بوزارة الخارجية الكاميرونية, وأعضاء السلك الدبلوماسي.

من جهته, أعرب معالي الوزير محمدو مصطفى عن شكره لحكومة المملكة العربية

// انتهى //

17:39ت م

0207



الرياض 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر اليوم, مأدبة غداء بمناسبة تعيين معالي الوزير محمدو مصطفى نائبًا للأمين العام لرئاسة الجمهورية, بحضور معالي وزير الخارجية الكاميروني, ومعالي وزير الثقافة والإعلام المتحدث باسم الحكومة الكاميرونية, ومعالي الوزير المكلف بالعلاقات مع العالم الإسلامي بوزارة الخارجية الكاميرونية, وأعضاء السلك الدبلوماسي.من جهته, أعرب معالي الوزير محمدو مصطفى عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية وما تقدمة من دعم لجمهورية الكاميرون.// انتهى //17:39ت م0207

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