

تونس 26 رجب 1440 هـ الموافق 02 إبريل 2019 م واس

ألقت قوات الأمن التونسي بمدينة بن قردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب شرقي البلاد القبض على أربعة سودانيين اجتازوا الحدود البرية اللّيبية - التّونسيّة خلسة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المصالح المختصة قررت الاحتفاظ بالموقوفين ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم بتهمة دخول الأراضي التّونسية بطريقة غير قانونيّة.

// انتهى //

17:23ت م

0199





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على مهاجرين غير شرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.