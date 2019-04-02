السعودية | وزارة الداخلية تنظم معرضاً توعوياً لذوي الاحتياجات الخاصة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم معرضاً توعوياً لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:16 مساءً, 2 أبريل 2019 م المناطق - واس نظمت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية بالتعاون مع الجمعية السعودية للتوحد اليوم معرضاً توعوياً للتعريف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوحد .

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