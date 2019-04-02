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صور.. الحيسوني يتفقد مدارس الحد الجنوبي في جازان
متابعات الخليج 365 - جازان
نقل وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني تهاني وتبريكات وزير التعليم ومعالي نائبه لمنسوبي مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بديحمة بقطاع صامطة بالحد الجنوبي وذلك بعد تحقيقها جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة.
جاء ذلك خلال زيارته للمدرسة في مستهل جولته على مدارس التعليم بالحد الجنوبي والمنطقة والتي يرافقه فيها مدير عام التعليم الدكتور عسيري الأحوس.
وأشاد الحيسوني بالمنجز الكبير الذي حققته المدرسة والذي يعد منجزاً وطنيًا يفخر به جميع منسوبي التعليم بالمملكة ، مثنياً على ما رأه من مستوى لطلاب المدرسة ومرافقها حيث تشكل نموذجا جميلا لمدارس التعليم بالمملكة، متمنياً دوام التميز لمدارس المملكة .
شملت الجولة التفقدية مكتب التعليم بالمسارحة والحرث حيث زار مدرستي قزع والمعطن اللتين تعملان بنظام التوأمة مطلعاً على مرافقها ومستوى التحصيل الدراسي ، واختتم جولته بتفقد مدرسة صهيب الرومي بمكتب تعليم أبو عريش حيث شارك طلاب الصفوف الأولية وحضر درساً في مادة لغتي مطلعاً على مستوى الطلاب في مهارتي القراءة والكتابة.
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