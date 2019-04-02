تفاصيل وشروط قانون عمرة المضيف الجديد للمواطن والمقيم 2019

في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تطوير القوانين والقواعد الخاصة بالحج والعمرة، فقد أعلن وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة “عبد العزيز وزان” عن طرح مشروع اطلق عليه عمرة المضيف يتيح للمواطنين والمقيمين استضافة معتمرين تصدر تأشيراتهم على السجل المدني للمواطن والإقامة للمقيم.

تفاصيل وشروط عمرة المضيف 2019

يهدف مشروع عمرة المضيف إلى إشراك المواطنين في خدمة ضيوف الرحمن وإعطاء فرصة للمقيمين لاستضافة أقاربهم لاداء مناسك العمرة وتعزيز الترابط الأسري.

شروط عمرة المضيف بالنسبة للمقيم

يحق للمقيم استقدام من ثلاثة إلى خمسة معتمرين بشرط تكون القرابة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الإبن، الإبنة، أب وأم الزوج، أب وأم الزوجة)، مع إمكانية تكرار الاستقدام ثلاث مرات خلال نفس العام، وتصدر تأشيراتهم على الإقامة الخاصة به.

يجب أن يكون المقيم موظف في القطاع الحكومي او الخاص.

يجب أن يكون المقيم مضى على وجوده في المملكة العربية السعودية عام على الاقل.

شروط عمرة المضيف بالنسبة للمواطن

يحق للمواطن استقدام من يشاء من معتمرين من ثلاث الي خمس أفراد، وتصدر تأشيراتهم على السجل المدني للمواطن ويحق له تكرار الاستقدام ثلاث مرات في العام.

يجب ألا يقل عمر المواطن عن 25 عام.

يجب ألا يقل دخله عن 5 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يكون لديه سجل تجاري او مسجل في نظام الأجور او في التأمينات الإجتماعية.

الشروط العامة لعمرة المضيف

يكون المستضيف هو المسؤول الأول عن المعتمرين من رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.

في حالة مخالفة الاشتراطات وعدم مغادرة الضيوف المملكة في الوقت المحدد، تنفذ الجهات المختصة العقوبات المحددة، ويمنع المستضيف من الاستضافة لمدة خمس سنوات على الاقل.

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