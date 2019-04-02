شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر: جازان تزخر بطاقات بشرية مميزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

أشاد أمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بما تزخر به المنطقة من طاقات بشرية مهولة ومسلحة بالعمل والمعرفة والحرص والعمل الجاد على تحقيق أعلى وأفضل المستويات في شتى المجالات التعليمية والعلمية والثقافية وغيرها، مؤكدًا خلال استقباله وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، أهمية الدور المناط بالمؤسسات التعليمية في المنطقة في تأدية رسالتها على أفضل وجه، ما نتج عنه تميز في المخرج والمنتج التعليمي بما يضمن مواصلة النهضة والتطور وإكمال مسيرة النماء والعطاء.

ونوه بما حققته وستحققه وزارة التعليم والإدارات التعليمية التابعة لها من النتائج والإنجازات على المستويين المحلي والعالمي.

وأبرز أمير جازان الدور والجهود الكبيرة التي حققها طلاب وطالبات المنطقة والإنجازات التي حققوها في عدد من المحافل والمسابقات المحلية والخارجية، التي حازوا فيها على مراكز متقدمة، ما يعكس ما تقدمه المدارس بالمنطقة من جهود كبيرة في هذا المضمار إلى جانب دور الأسرة.

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فيما أطلق خلال اللقاء مبادرة بوابة المستقبل مستمعاً لشرح مفصل عنها من مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله الحازمي عن المبادرة التي سيستفيد منها 11.000 طالب وطالبة في 50 مدرسة من المدارس التابعة لإدارة تعليم صبيا، بما يعزز التحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعليمية ممتعة تعزز الإستراتيجيات التربوية وتدعم فرص التعلم الذاتي، وتسهم في تقدم المتعلم والمعلم من خلال تغيير النمط التقليدي للتعليم والتحول نحو بيئة تعليمية رقمية تفاعلية يكون محورها المتعلم، عبر تطبيق أساليب تربوية متنوعة توجه البيئة المدرسية نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية، والتوسع في عمليات التعلم إلى خارج نطاق البيئة المدرسية، وبناء منظومة متكاملة تربط جميع أطراف العملية التعليمة بالتعلم الذاتي للتحول إلى بيئة تعلمية إلكترونية والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، والاستفادة في ذلك من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة والقيام بتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية.

من جهته، قدم وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني شكره لأمير جازان، على دعمه واهتمامه بالتعليم في المنطقة ومتابعة نائب أمير جازان والذي أوجد كفاءات متميزة ومبدعة ساهمت في رفع اسم الوطن عاليًا في كافة المحافل المحلية والدولية.

من جهة ثانية، استقبل الأمير محمد بن ناصر مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني وعدد من وكلاء ومنسوبي الجامعة، حيث تسلّم التقرير السنوي للجامعة للعام 2018، مستمعاً لشرح مفصل من مدير جامعة جازان عن التقرير وما تضمنه من إنجازات وخطة قبول الطلاب والطالبات التي اعتمدتها الجامعة للعام الدراسي القادم، وما تشهده الكليات من توسع في التخصصات الدراسية التي تهدف من خلالها الجامعة لخدمة أبناء وبنات الوطن، وكذلك برنامج الابتعاث للطلاب خلال فترة الصيف إلى عدد من الجامعات العالمية.

ونوه بالجهود التي تقدمها الجامعة خلال مسيرتها، مؤكدا مسؤولية الجامعة في تهيئة مخرجات متميزة تواكب سوق العمل والرؤية المستقبلية للمملكة 2030.