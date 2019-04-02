شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يشهد الحفل السنوي لخريجي التدريب التقني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يشهد أمير عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الأربعاء) الحفل الموحد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بمختلف التخصصات التقنية والمهنية، بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط. يشهد أمير عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم (الأربعاء) الحفل الموحد لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، بمختلف التخصصات التقنية والمهنية، بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط. وأكد مدير إدارة التدريب التقني والمهني بعسير الدكتور عبد الله آل مرزوق، أن رعاية أمير المنطقة تشريف لجميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة وتكريم لأبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات الخريجين، حيث نلمس اهتمام الأمير تركي بن طلال الدائم بقطاع التدريب التقني، مشيرا إلى أن المؤسسة في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها بما يتوافق مع حاجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات، حيث حظيت منطقة عسير بمشاريع تقنية ومهنية ضخمة خلال الأعوام الماضية. وعلى هامش الحفل يدشن أمير المنطقة معرض مبادرة «فرصة عمل لكل خريج».



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