«أمانة المدينة»: فرق ميدانية لمكافحة الحشرات الضارة

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جدة - خالد شويل - حسام كريدي (المدينة المنورة) ، (تصوير: المحرر) أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب، تشكيل فرق ميدانية لمكافحة الحشرات، بعد شكاوى عديدة وردت من قبل المواطنين وعلى مدار 3 أيام، حول انتشارها في المطاعم والمطابخ بطريق قربان وقباء، التي تشكل خطورة على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على معرفة مصدر هذه الحشرات التي تشكل خطورة على البيئة، وسيتم إيضاح ذلك بمجرد الانتهاء من معرفة مصدرها. أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة منطقة المدينة المنورة خالد بن متعب، تشكيل فرق ميدانية لمكافحة الحشرات، بعد شكاوى عديدة وردت من قبل المواطنين وعلى مدار 3 أيام، حول انتشارها في المطاعم والمطابخ بطريق قربان وقباء، التي تشكل خطورة على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على معرفة مصدر هذه الحشرات التي تشكل خطورة على البيئة، وسيتم إيضاح ذلك بمجرد الانتهاء من معرفة مصدرها. ورصدت "الخليج 365" صوراً ومقاطع فيديو تبين انتشار هذه الحشرات حول المطاعم.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.