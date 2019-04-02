شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران: القيادة مهتمة بتسخير كافة الإمكانات لذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أكد أمير منطقة نجران بالنيابة الأمير تركي بن هذلول اهتمام ورعاية القيادة بذوي الاحتياجات الخاصة وتسخير كافة الإمكانات لهذه الفئة الغالية.

وأوضح خلال لقائه مدير إدارة التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن حكمي يرافقه عدد من منسوبي تعليم المنطقة ومجموعة من طلاب وطالبات «فئة التوحد»، أن المملكة من الدول السباقة إلى رعاية ودعم أطفال التوحد، مشيدًا بالبرامج التي تقدم لهم من قبل الجهات الحكومية والجمعيات ذات العلاقة، ما كان له الأثر الإيجابي في مساعدة هذه الفئة الغالية من التعايش مع أفراد المجتمع.

وتسلّم الأمير تركي بن هذلول تقريرا عن جهود التربية الخاصة بنين وبنات بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، اشتمل على البرامج التي يتم تقديمها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الإنجازات التي حققها عدد من طلاب وطالبات التربية الخاصة بالمنطقة على مستوى المملكة.

وثمّن جهود إدارة تعليم منطقة نجران، مؤكدًا أهمية مضاعفة الجهود في تقديم البرامج والخدمات التي تساعدهم في البروز والتميز في العديد من المجالات.