شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: الظروف الجوية خلف انقطاعات سبت العلايا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)

عزت شركة الكهرباء السعودية الانقطاعات المتكررة التي تعرضت لها بعض قرى محافظة «سبت العلايا» إلى الظروف الجوية التي شهدتها المنطقة، معتبرة ذلك خارج عن إرادتها مؤكدة أنها تعمل على إصلاح الخلل.

وقالت الشركة في رد لها على استفسار "الخليج 365": «نفيدكم بأن محافظة سبت العلايا تعرضت لظروف جوية متغيرة ورياح شديدة خلال الأيام الثلاثة الماضية، أدت إلى خروج بعض المغذيات، وهو أمر خارج عن إرادة الشركة، ما اضطرنا إلى تكثيف أعمال الصيانة عليها ومعالجة الملاحظات أولاً بأول، وهذا أيضا يضطرنا لإجراء بعض الفصولات، وقد اعتمدنا خطة لتجزئة بعض المغذيات وتكثيف أعمال الصيانة، وإضافة معدات تحسين، ونأمل أن تسهم في حل المشكلة جذرياً، علماً أنه ضمن المشاريع المعتمدة؛ مشروع محطة بلقرن الذي انتهى وتم شحن المحطة والاستفادة منها في تجزئة بعض المغذيات، ومشروع آخر لتوسعة محطة سبت العلايا، معتمد الآن ويتوقع له أن ينتهي خلال سنتين، وسيكون له تأثير كبير في تحسين موثوقية الخدمة الكهربائية في المحافظة».

وكان سكان عدد من القرى في المحافظة قد عانوا خلال الأيام الماضية من تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه المستمر بشكل أثر على حياتهم وأضر بالأجهزة المعتمدة على الكهرباء خصوصا مع وجود مرضى بالبيوت يحتاجون أجهزة طبية ضرورية لحياتهم، إضافة إلى تأثير انقطاع الكهرباء عن المدارس والدوائر الحكومية.