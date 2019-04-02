شكرا لقرائتكم خبر عن تحول نظام الاستثمارات في أمانة عسير وبلدياتها إلكترونياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

عقدت أمانة عسير ورشة عمل؛ لمناقشة آلية سير الأعمال بالأمانة والبلديات التابعة لها بنظام «الاستثمارات البلدية الإلكتروني»، تم تدشينه من قبل أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، الذي أوضح أن ورشة العمل التي نظمتها الأمانة جاءت لأهمية توحيد الجهود للأمانة وبلدياتها التابعة لها من خلال التعريف بنظام الاستثمارات البلدية الإلكتروني الجديد وآلية عمله، بحضور ومشاركة المسؤولين بوكالة الاستثمار في الأمانة وإدارات الاستثمار بالبلديات التابعة لها.

وأشار الحميدي إلى أن نظام الاستثمارات الذي أطلقته الأمانة أخيرا يهدف لتمكين الأمانة والبلديات التابعة لها من أرشفة العقود وإنهاء وتحصيل الإيرادات وإنهاء إجراءات الفرص الاستثمارية بعد ترسيتها واعتمادها بشكل إلكتروني، ما سيضمن رفع مستوى الإنجاز وتسهيل الإجراءات، فيما سيتضمن النظام أيضا إنهاء جميع إجراءات المستثمرين بشكل إلكتروني، ما سيساعد على تحسين عمل إدارات الاستثمار وتوثيقها، منوها إلى أن الهدف من الورشة تدريب جميع إدارات الاستثمار في الأمانة والبلديات على نظام الاستثمارات البلدي الإلكتروني الذي جاء بهدف أتمتة جميع أعمال الأمانة والبلديات التابعة لها و فق خطة التحول الإلكتروني للأمانة.

فيما شرعت الأمانة بأعمال تشجير المنازل والمساجد والمرافق العامة، وذلك ضمن مبادرة تشجير مدينة أبها.