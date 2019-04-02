شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأمير سلطان للقلب يجري 394 عملية لجراحة الشرايين الرئوية المعقدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد(الرياض)

نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بإجراء 394 عملية لجراحة الشرايين الرئوية المعقدة التي تحدث بسبب التشوهات الخلقية أو الاضرار الناتجة عن عمليات جراحية أو تدخلات قسطرية سابقة.

وأوضح إستشاري أول جراحة قلب الأطفال ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض و جراحة القلب للقوات المسلحة الدكتور عبدالعزيز بن علي الخالدي أن برنامج جراحة االشرايين الرئوية بدأ في المركز عام 2017 ويستقبل حالات من مختلف مراكز القلب في المملكة ودول الخليج ودول الشرق الأوسط و آسيا وأوروبا ويساهم بعلاجهم حيث قام المركز بعلاج حالات لم يتم قبولها في مراكز متقدمة في أمريكا و أوروبا وأجريت لهم عمليات و حالتهم مستقرة ولله الحمد.

وبين الدكتور الخالدي أن غالبية الحالات من المصابين الأطفال تأتي نتيجة التشوهات الخلقية والتي تتطلب معالجة لساعات طويلة من الجراحة الدقيقة لإصلاح الشرايين الرئوية الصغيرة جداً و معقدة لإعادة ضخ الدم بشكل طبيعي إلى الرئتين.

تجدر الإشارة أن المرض في هذه الحالات يحظون بخدمة علاجية متقدمة وعناية فائقة عبر برنامج متكامل وعيادة متخصصة بجراحة الشرايين الرئوية حيث كانوا في السابق عرضةً للوفاة بسبب عدم تقديم الخدمة العلاجية المناسبة لهم أو مكوثهم لفترات طويلة في العناية المركزة أما الآن فبالإمكان تقديم الخـدمـة العــلاجية المناسبة لهـم ولمدة أقصاها 7 أيام.