شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: سنقدم كل ما يلزم لتطوير المناهج اليمنية وبرامج التدريب بالخبراء والاستشاريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني الدكتور عبدالرزاق الأشول، وبحث معه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة بعض القضايا المتصلة بالمشكلات التي تواجه الطلاب اليمنيين في المملكة العربية السعودية، وآليات قبول الطلاب اليمنيين في المنح المقدمة من الجانب السعودي.

وأكد وزير التعليم حمد آل الشيخ توجه المملكة في تقديم الدعم اللامحدود لليمن في كافة المجالات وأهمها مجال التعليم الفني والتدريب المهني، كونه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، وأن وزارة التعليم السعودية ستقدم كل ما يلزم في مجال تطوير المناهج وتقديم برامج التدريب والتجهيزات الأساسية للمعاهد والورش الفنية والمهنية وتقديم الدعم بالخبراء والاستشاريين للمساهمة في دراسة آليات وأساليب التطوير المؤسسي للوزارة.

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ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أشار الوزير الأشول، إلى تضرر الوزارة بشكل كبير على كافة المستويات بسبب حرب المليشيات الحوثية الانقلابية التي أفرزت واقعاً مؤلماً، إذ أصبح الشباب لقمة سائغة لقوى الشر والإرهاب، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لتحويل طاقات الشباب الذين يمثلون ما نسبته 65% من المجتمع اليمني إلى أدوات للبناء والإعمار.

وأوضح أن الحكومة الشرعية وضعت برنامج وخطة عمل بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني للعام 2019، وأن الوزارة خلال الأشهر الستة الماضية بذلت الكثير من الجهود المتواصلة واستطاعت خلالها وضع إستراتيجية عمل بناء على التحليل المؤسسي.

وأكد الأشول حرص وزارة التعليم الفني اليمنية على الاستفادة من تجربة وزارة التعليم في المملكة، التي تمثل تجربة رائدة في منظومة العمل التعليمي، خصوصا في ظل الخطوات التي تقوم بها وزارة التعليم الفني في اليمن من تطوير للمناهج والمعاهد والوسائل والأساليب الفنية والمهنية، وأشاد بما تقدمه وزارة التعليم السعودية من تسهيلات للطلاب اليمنيين الزائرين والسماح لهم بالدراسة في المدارس الحكومية.