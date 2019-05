، موقع بريطاني: أخبرني متى تستيقظ .. أحدد لك أفضل وقت لنومك! ،

محمد بن مسعود - الدمام - اضبط آلتك الحاسبة للنوم واستيقظ بحيوية ونشاط

قام خبير بإنشاء "آلة حاسبة للنوم" على موقع بريطاني، متاحة مجانا للجميع؛ حيث يكتب زوار الموقع متى يريدون الاستيقاظ صباحا أو مساء، فيحدد لهم أفضل مواعيد للنوم، من أجل الاستيقاظ بكل نشاط وحيوية.

آلة حاسبة للنوم

وحسب موقع "Hillarys"، الذي اطلعت عليه "الخليج 365"، توجد "الآلة الحاسبة للنوم" على العنوان التالي:

https://www.hillarys.co.uk/static/sleep-calculator/

ويطرح الموقع عليك السؤال "متي يجب أن أنام؟ - What time should I go to bed?"، ثم يطلب منك الموقع تحديد وقت استيقاظك، وبعد تحديد وقت الاستيقاظ بالساعة والدقيقة في الصباح أو المساء، تضغط على مربع حوار، لتخرج لك أفضل مواعيد النوم؛ حيث يمنحك الموقع حوالي أربعة مواعيد.

وحتى إذا كنت ترغب بالنوم الآن، سيحدد لك الموقع أفضل مواعيد لتضبط منبه استيقاظك.

وحسب موقع "Hillarys"، فإن الاستيقاظ بكل حيوية ونشاط، لا يتعلق بالحصول على ساعات نوم إضافية، لكنه يتعلق بدورات النوم؛ حيث إن الاستيقاظ في الوقت الخطأ أثناء دورة النوم، يسبب التعب حتى لو كنت نائما لفترة أطول.

أفضل وقت للنوم

وفي حال كنت بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7 صباحا، يجب أن تذهب إلى السرير إما في تمام الساعة 9:45 مساء أو 11:16 مساء. وإذا كنت من محبي السهر، يمكنك النوم في الساعة 12:46 أو 2:16 صباحا، للاستيقاظ بكل نشاط في الساعة السابعة صباحا.

وإذا كنت ترغب في الاستيقاظ في الساعة 6 صباحا، يمكن النوم في تمام الساعة 8:46 أو 10:16 مساء، أو حتى 11:46 مساء.

أما بالنسبة للحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 8 صباحا، فعليك النوم في الأوقات التالية: 10:46 مساء، أو 12:16 صباحا، أو 1:46 صباحا، أو 3:16 صباحا.

دورات النوم

تستغرق دورة النوم نحو 90 دقيقة، يمر خلالها الجسم في 5 مراحل من النوم: 4 مراحل من النوم غير السريع لحركة العين (NREM)، ومرحلة النوم السريع لحركة العين (REM).

وينتقل الجسم من النوم الخفيف في المرحلة الأولى إلى النوم العميق في المرحلة الرابعة. ومن الصعب أن توقظ شخصاً ما غرق في المرحلة الرابعة من دورة النوم، ولهذا السبب، يمكن أن تشعر بالمزيد من التعب إذا استيقظت خلال هذه المرحلة.

وتحدث معظم الأحلام في المرحلة الخامسة من النوم، المعروفة باسم "REM".

ويقول الخبراء إن الحصول على نوم جيد ليلا، هو أكثر من مجرد الذهاب إلى الفراش مبكرا؛ فهو يتعلق بالاستيقاظ في الوقت المناسب أيضا.