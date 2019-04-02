، المملكة تشارك في النسخة الـ 17 من أيام الشارقة التراثية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى 20 أبريل بمشاركة 60 دولة

انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة عشرة من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث والتي تستمر حتى 20 أبريل في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بمشاركة 60 دولة، ستحط رحالها في الشارقة وتقدم ملامح وتفاصيل من تراثها بمختلف ألوانه وأنماطه وأشكاله، من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة.

وتأتي نسخة هذا العام من أيام الشارقة التراثية تحت شعار: "حِرفة وحَرف"، وتشكل فرصة لجميع الدول المشاركة كي تعرض مختلف جوانب ومكونات وعناصر تراثها ليعيش جمهور وزوار وعشاق التراث تفاصيل مشهد تراثي جميل غني ومتنوع، حيث يجتمع العالم في الشارقة.

وتحضر المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات هذه النسخة من أيام الشارقة التراثية بتنوع في الأنشطة والفعاليات، والتي سيكون للحرفيين السعوديين حضور بارز فيه .