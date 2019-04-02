، المملكة تشارك في النسخة الـ 17 من أيام الشارقة التراثية ،

- 1/2
- 2/2
انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة عشرة من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث والتي تستمر حتى 20 أبريل في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بمشاركة 60 دولة، ستحط رحالها في الشارقة وتقدم ملامح وتفاصيل من تراثها بمختلف ألوانه وأنماطه وأشكاله، من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة.
وتأتي نسخة هذا العام من أيام الشارقة التراثية تحت شعار: "حِرفة وحَرف"، وتشكل فرصة لجميع الدول المشاركة كي تعرض مختلف جوانب ومكونات وعناصر تراثها ليعيش جمهور وزوار وعشاق التراث تفاصيل مشهد تراثي جميل غني ومتنوع، حيث يجتمع العالم في الشارقة.
وتحضر المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات هذه النسخة من أيام الشارقة التراثية بتنوع في الأنشطة والفعاليات، والتي سيكون للحرفيين السعوديين حضور بارز فيه .
المملكة تشارك في النسخة الـ 17 من أيام الشارقة التراثيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-02
انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة عشرة من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث والتي تستمر حتى 20 أبريل في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بمشاركة 60 دولة، ستحط رحالها في الشارقة وتقدم ملامح وتفاصيل من تراثها بمختلف ألوانه وأنماطه وأشكاله، من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة.
وتأتي نسخة هذا العام من أيام الشارقة التراثية تحت شعار: "حِرفة وحَرف"، وتشكل فرصة لجميع الدول المشاركة كي تعرض مختلف جوانب ومكونات وعناصر تراثها ليعيش جمهور وزوار وعشاق التراث تفاصيل مشهد تراثي جميل غني ومتنوع، حيث يجتمع العالم في الشارقة.
وتحضر المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات هذه النسخة من أيام الشارقة التراثية بتنوع في الأنشطة والفعاليات، والتي سيكون للحرفيين السعوديين حضور بارز فيه .
02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
05:23 PM
تستمر حتى 20 أبريل بمشاركة 60 دولة
انطلقت اليوم فعاليات النسخة السابعة عشرة من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث والتي تستمر حتى 20 أبريل في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بمشاركة 60 دولة، ستحط رحالها في الشارقة وتقدم ملامح وتفاصيل من تراثها بمختلف ألوانه وأنماطه وأشكاله، من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج متنوعة.
وتأتي نسخة هذا العام من أيام الشارقة التراثية تحت شعار: "حِرفة وحَرف"، وتشكل فرصة لجميع الدول المشاركة كي تعرض مختلف جوانب ومكونات وعناصر تراثها ليعيش جمهور وزوار وعشاق التراث تفاصيل مشهد تراثي جميل غني ومتنوع، حيث يجتمع العالم في الشارقة.
وتحضر المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في فعاليات هذه النسخة من أيام الشارقة التراثية بتنوع في الأنشطة والفعاليات، والتي سيكون للحرفيين السعوديين حضور بارز فيه .
، المملكة تشارك في النسخة الـ 17 من أيام الشارقة التراثية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك في النسخة الـ 17 من أيام الشارقة التراثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.