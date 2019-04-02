، "رابح صقر" يحيى حفلاً غنائياً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. الجمعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدعم هيئة الترفيه.. ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا غفيرًا

تنظم اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة ثالث حفلاتها "jeddah live concert" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للفنان الجماهيري الكبير رابح صقر، يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يقدم الحفل مذيعة mbc الإعلامية نرجس العوامي، وسيقدم النجم الجماهيري خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التى يتفاعل معها الحضور، ومن المنتظر أن تكون الحفلة الغنائية ليلة استثنائية لعشاقه، نظرًا لما يتميز به الفنان من أداء مميز على خشبة المسرح.

وتأتي هذه الحفلة الغنائية ضمن الروزنامة التي أعدتها اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة، حيث أعدت الحفلة الأولى التي أحياها الفنان تامر حسني، والحفلة الثانية أحياها الثنائي الكبير عبادي الجوهر وأصالة نصري، لتكون حفلة رابح صقر الحفلة الثالثة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيرياً غفيرًا، حيث سيجمع ترانيم العود والأصالة الطربية، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وسط أجواء ربيعيه ساحرة.