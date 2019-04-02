، 113 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد.. ودولتان عربيتان مهددتان بالمجاعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فاو" حذرت من تأثير الأزمات في زيادة الأعداد

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، أنّ أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من جوع حاد جراء الحروب والكوارث المناخية.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" التابعة للأمم المتحدة في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء للعام 2019، أن اليمن والكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا من ضمن ثماني دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم.

وأضافت أنّ الأزمات وانعدام الأمن سببان رئيسيان في الأزمة، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والصدمات المفاجئة المتعلقة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.

وتوقعت "فاو" زيادة عدد النازحين هذا العام إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا، المرجح إعلان حالة الطوارئ في مجال الأغذية فيها هذا العام.

وذكرت المنظمة أن الوضع العام تحسن في شكل طفيف في العام 2018 عما كان عليه الوضع في العام 2017 حين سجل معاناة 124 مليون شخص بالجوع الحاد، لكنها حذّرت من أنّه من غير المرجح أن يتغير الاتجاه العام السنوي لمعاناة أكثر من 100 مليون شخص من المجاعة بسبب استمرار الأزمات.

من جهته، أفاد مدير قسم الطوارئ في المنظمة دومينيك بورغيون لـ"فرانس برس"، بأنّ الدول الإفريقية تضررت على شكل غير متناسب، إذ إنّ نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد.

وأشار "بورغيون" إلى أنّه في الدول التي تقف على حافة المجاعة ما يصل إلى 80 بالمائة من السكان يعتمدون على الزراعة، هم بحاجة إلى مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإجراءات لتعزيز الزراعة.