أكدت المديرية العامة للجوازات على ضرورة سداد رسوم المرافقين من خلال رقم السجل المدني للمستفيد بدلاً من هوية ولي الأمر. جاء ذلك في ردها على سؤال وجهه أحد المستفيدين اليوم حول طريقة اضافة رصيده لدى الجوازت على مبلغ سداد رسوم المرافقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات توضح طريقة سداد رسوم المرافقين مع وجود رصيد سابق للمستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.