حساب المواطن يعلن المدة المتبقية على إيداع الدفعة الـ 17 للمستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المدة المتبقية على إيداع الدفعة السابعة عشرة للمستفيدين هي 8 أيام، حيث من المقرر أن يتم الإيداع في 10 أبريل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.