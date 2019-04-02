بالصور: تركيب لوحات ساهر على طريق الملك فيصل بالنماص

بدأ تركيب لوحات “ساهر” الإرشادية لتحديد السرعات على طريق الملك فيصل بمحافظة النماص، صباح اليوم، في واقعة تمهّد لتطبيق النظام بالمحافظة. وتواجدت دوريات مرور محافظة النماص في مواقع تركيب اللوحات الإرشادية، فيما تم البدء اليوم، بوضع اللوحات الخاصة بنظام “ساهر”، التي تبيّن السرعة المحددة.

وبحسب المعلومات، لم يتم تطبيق النظام حتى الآن، حيث سيسبق موعد تشغيله الإعلان عنه بشكل رسمي.

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