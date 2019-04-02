زحام شديد على شراء تذاكر حفل عمرو دياب في السعودية

اكتظّت فروع فيرجن ميجا ستور، بجمهور الهضبة، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان المطرب المصري عمرو دياب عن بدء بيع تذاكر حفله الثالث المقرر إحياؤه في المملكة، وتهافت الجمهور لشراء تذاكر حفله المقرر أن يقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، يوم الـ12 من أبريل الجاري.

وكان الفنان المصري عمرد دياب قد أعلن عبر مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ عن بدء بيع تذاكر حفله الثالث المقرر إحياؤه في المملكة العربية السعودية.

وعلقّت الصفحة الرسمية لعمرو دياب، على مقطع الفيديو قائلة: ”توافد جمهور الفنان عمرو دياب على فروع ڤيرچن ميجا ستور لشراء تذاكر الحفل القادم في جدة يوم الجمعة 12 أبريل، احجز تذكرتك الآن“.

Advertisements

واختلفت أسعار التذاكر، حسب الأماكن التي يختارها الجمهور، فتم تخصيص تذاكر vip وعادية للعائلات وأخرى للأفراد، وجاءت كالتالي: 1475.00، و1750.00، و875.00، و575.00، ريال سعودي.

وكان الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة، قد أعلن عبر ”تويتر“، عن استعداد المطرب المصري عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي الثالث في السعوية، كما أكد نايف العلي، متعهد ومنظم الحفلات، أن بيع التذاكر سيبدأ الإثنين، وذلك بحسب ما أورده موقع "إرم نيوز".

يشارُ إلى أن الهضبة أحيا حفله الأول في السعودية، في ديسمبر الماضي، فيما كان حفله الغنائي الثاني في مدينة الدمام يوم الـ22 من مارس الماضي، ضمن حفلات ”موسم الشرقية“.