︎

. قدَّر أخصائي نفسي الأشخاص السعوديين الذين يحتاجون لزيارة عيادات نفسية بـ50% من السكان مؤكداً أن ذلك ما توصلت إليه دراسة محلية بمركز متخصص، ومبيناً أن مَن يراجعون العيادات النفسية من المواطنين فعلياً تبلغ نسبتهم 16% فقط.

وأشار إلى أن دراسة لجمعية علم النفس الأمريكية تبينت أن 70% من مصابي الاكتئاب يعانون اكتئاباً دون أن يشعروا ذلك، لافتاً إلى أن الأطباء في المستشفيات والمراكز الصحية يهملون تحويل المرضى إلى العيادات النفسية.

وأبان أن الاكتئاب هو المرض النفسي الأكثر انتشاراً في السعودية بعد اضطرابات الهلع والقلق، ونسبة انتشاره بين النساء ضعف الرجال.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخصائي نفسي: 50% من السعوديين في حاجة لزيارة عيادات نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.